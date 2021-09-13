Зарема Бутаева: «Проект «Пушкинская карта» — это крайне нужная инициатива для всех нас»

1 сентября по всей стране начал свою работу проект «Пушкинская карта». Этот сервис позволяет молодым гражданам от 14 до 22 лет посещать культурные мероприятия за счёт государства. По словам министра культуры РД Заремы Бутаевой, преимущества проекта уже оценили около семи тысяч дагестанцев. В афишу проекта в республике включено более трёх десятков мероприятий. К первому ноября текущего года к проекту «Пушкинская карта» планируется подключить все театры и музеи республики, а также республиканскую филармонию и ансамбль танца «Лезгинка». Напомним, проект «Пушкинская карта» запущен по инициативе Владимира Путина. По всей стране к нему подключились около полутора тысяч учреждений в восьмидесяти пяти субъектах страны.

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