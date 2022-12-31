Зарема Бутаева поддержала благотворительную акцию «Елка желаний» и исполнила мечту 14-летней Марият Идрисовой

В преддверии Нового года Председатель Правительства республики, вице-премьеры и министры присоединись к ежегодной всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний». Каждый участник выбрал по одному или несколько шаров с мечтами детей с особенностями развития, из малообеспеченных семей и детей военнослужащих.

Открытку с елки желаний сняла и министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

Руководитель ведомства исполнила мечту 14-летней Марият Идрисовой, давно мечтавшей о телевизоре. Сегодня девочке вручили долгожданный подарок!

Напомним, что «Елка желаний» организуется проектом «Мечтай со мной». Инициировал ее Президент России Владимир Путин, который в этом году уже в третий раз осуществил детские мечты в рамках акции.