Общество

Зарема Бутаева поддержала благотворительную акцию «Елка желаний» и исполнила мечту 14-летней Марият Идрисовой

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В преддверии Нового года Председатель Правительства республики, вице-премьеры и министры присоединись к ежегодной всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний». Каждый участник выбрал по одному или несколько шаров с мечтами детей с особенностями развития, из малообеспеченных семей и детей военнослужащих.

Открытку с елки желаний сняла и министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

Руководитель ведомства исполнила мечту 14-летней Марият Идрисовой, давно мечтавшей о телевизоре. Сегодня девочке вручили долгожданный подарок!

Напомним, что «Елка желаний» организуется проектом «Мечтай со мной». Инициировал ее Президент России Владимир Путин, который в этом году уже в третий раз осуществил детские мечты в рамках акции.

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