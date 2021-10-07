Общество

Замминистра по физической культуре и спорту РД осудил инцидент с избиением человека в метро города Москвы

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Замминистра по физической культуре и спорту РД Гайдарбек Гайдарбеков осудил поведение троих уроженцев Республики Дагестан, которые 4 октября в московском метро совершили в отношении пассажира метрополитена противоправные деяния. В ходе инцидента молодой человек был жестоко избит. По словам Гайдарбека Гайдарбекова, данному инциденту не нужно предавать национальный оттенок: «совершает преступление человек, а не нация». Кроме того, замминистра отметил, что демонстрировать свою силу необходимо в спорте и добиваться успеха на этом поприще.

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