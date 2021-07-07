Заммэра города Дербента Мурад Абаев призвал муниципалитеты к активной работе по реализации реформы по обращению с ТКО

6 июля в Махачкале прошла конференция, посвящённая реформированию стратегии обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Мурад Абаев обратил внимание на то, что муниципалитеты на данный момент вовлечены в процесс обращения с ТКО: они решают вопросы с обустройством контейнерных площадок, контролируют вывоз ТКО, занимаются просвещением населения в данной области.

Он отметил, что проблемы Дербента в данном вопросе аналогичны проблемам других районов: полигон отдален, мест складирования нет, техники недостаточно, население недостаточно сознательно в данной области. Он также отметил, что в настоящее время сотрудничество в данном направлении ведётся с Минприроды Дагестана. Он выразил надежду, совместными усилиями достичь решения данных проблем. Его точку зрения поддержал и Абдулпатах Амирханов — Председатель Правительства РД.