Замглавы Агульского района Назим Юсуфов встретился с ричинцами

Сегодня, 28 февраля, на центральном годекане с.Рича состоялся сход граждан, организованный по случаю обсуждения ряда проблемных вопросов социального значения.

По поручению главы МО «Агульский район» Закира Каидова на встречу с жителями села был направлен заместитель главы района Назим Юсуфов.

На сходе, среди прочих, были затронуты вопросы, связанные со строительством запланированного спорткомплекса, отведением земельных участков под постройку жилых строений и, как самый наболевший, вопрос с вывозом и утилизацией мусора.

В целях предостережения общества от попадания на уловки телефонных мошенников, которых в последнее время становится всё больше, выступил с речью участковый села Надим Махмудов.

В собрании также принял участие имам мечети с.Рича Мухаммад Мусаев. В свою очередь, он призвал жителей к активному участию в общественных мероприятиях, направленных на благоустройство села.

Хасбулат Гамзатов