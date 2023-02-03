Замглавврача Республиканской инфекционной больницы М. Джабраилова озвучила настоящие цели вакцинации

«Национальный календарь профилактических прививок разработан ведущими учёными для сбережения каждой жизни», — говорит Муминат Джабраилова. Она объясняет, что данный календарь вакцинации населения — способ сохранения здоровой и положительной демографии населения, еоторое является основным богатством страны.

Она напоминает, что именно благодаря вакцинации люди даже не знают как выглядит и протекает дефтерия и другие смертельные инфекции.

Врач поделилась, что беспокоит тенденция, когда вроде образованные общество доверяется сомнительным источникам и мнениям из интернета, что приводит к резкому всплеску таких вирусных инфекций, как коклюш, полиомелит и другие, которые не просто тяжело протекают, но часто сопровождаются необходимыми осложнениями.