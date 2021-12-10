Заместитель гендиректора Интерфакса высоко оценил пресс-конференцию Главы Дагестана Сергея Меликова

Михаил Кетько, заместитель гендиректора ИА «Интерфакс», прокомментировал прошедшую пресс-конференцию Главы РД Сергея Меликова. Мероприятие состоялось в рамках форума «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития».

«Пресс-конференция главы Дагестана была интересной, прежде всего тем, что Сергей Алимович очень живо реагировал на вопросы журналистов. Честно скажу, вопросы могли бы быть и более конкретные, мне лично этого не хватало. Но, несмотря на это, глава Дагестана, показал, как знает и умеет оперативно реагировать на те или иные вопросы журналистов, готов говорить конкретно и по существу о важных проблемах», — отметил Михаил Кетько.