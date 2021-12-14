Закон о QR-кодах не коснется детей

ПЦР-тестирование детей на коронавирус в настоящее время никто не может требовать, закон о QR-кодах их не касается, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы не требуем от детей исследование на ПЦР. Более того, у нас даже законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом», — сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме. Она отметила, что на сегодняшний день прививка от коронавируса для детей исключительно добровольная.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта — о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них представляли регионы. На заседании СПЧ 9 декабря Путин выразил надежду, что опрометчивых решений при введении ограничений на транспорте на фоне пандемии коронавируса удастся избежать, и все риски будут тщательно взвешены. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, сообщил ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями субъектов и россиян.

Источник: https://ria.ru/20211213/qr-kody-1763500712.html