Закир Каидов призвал жестко бороться с нарушителями скоростного режима

Сегодня, 7 сентября, еженедельное совещание у главы Агульского района Закира Каидова началось с информации об оперативной обстановке в муниципалитете.

Представитель ОМВД по Агульскому району Мухсин Шабанов оценил ситуацию в районе как спокойную.

Кроме того, он рассказал о работе, проводимой сотрудниками ОМВД по взысканию транспортного налога с граждан.

Далее Закир Каидов обратил внимание представителя правопорядка на нарушения скоростного режима на дорогах муниципалитета, особенно в людных местах. И выразил свое недовольство работой, проводимой ОМВД в этом направлении.

«Мы создадим рабочую группу администрации района, сами будем выходить на дежурства и тех, кто ездит с превышением скоростного режима, в том числе по участку автодороги Тпиг-Хутхул, уже будем сами проверять. В рамках муниципального контроля у нас эти полномочия есть», — заявил руководитель муниципалитета.

Мухсин Шабанов также добавил, что работа по выявлению нарушителей правил дорожного движения проводится, но по причине отсутствия спецтехники привлечь к административной ответственности нарушителей не могут.

Главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов рассказал присутствующим о ситуации с коронавирусом. «По состоянию на 7 сентября под наблюдением находится 51 человек. Из них контактных по коронавирусу 36 человек, контактных с внелегочной пневмонией 17 человек, с внебольничной пневмонией 8 человек. За весь период ограничительных мероприятий с 1 апреля в районе по различным показаниям проведено 1426 исследований на коронавирус. Положительных результатов выявлено на сегодня 108. Выздоровели 90 человек, есть результаты анализов, которые мы еще не получили. В инфекционном госпитале Агульской ЦРБ находятся 8 больных с внебольничной пневмонией», – сообщил руководитель учреждения.

Кроме того, он назвал ситуацию с коронавирусом достаточно напряженной и выразил надежду, что с уменьшением количества массовых мероприятий, таких как свадьбы, ситуация стабилизируется. И напомнил, что чаще всего вспышки коронавирусной инфекции возникали после таких мероприятий. Рамис Курбанмагомедов призвал жителей муниципалитета избегать места массового скопления людей.

Комментируя положение с заболеваемостью, глава муниципалитета Закир Каидов напомнил присутствующим, что были даны поручения всем главам сельских поселений о проведении подворовых обходов для выявления положения по коронавирусу. «Всех глав сельских поселений мы сейчас будем предупреждать, что если проводятся массовые мероприятия, либо запретить их, либо проводить с соблюдением всех норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора РД. Есть мероприятия, которые мы не можем отменить, но не обязательно со всеми за руку здороваться», — заявил Закир Каидов.

Руководитель ПЧ№ 35 Муса Мусаев сообщил о проводимых мероприятиях по подготовке школ к осеннее-зимнему периоду во избежание ЧС.

Затронув тему Единого дня голосования, который будет проходить с 11 по 13 сентября, глава муниципалитета Закир Каидов обратился к участникам совещания с просьбой быть ответственными в определении своего выбора.

«По всей России будет проходить Единый день голосования. У нас голосование будет проходить во всех сельских поселениях. Будут сформированы Собрания сельских депутатов, из их числа будут делегированы депутаты в райсобрание. Меры безопасности будут соблюдены также, как и на прошедшем голосовании по поправкам в Конституцию РФ», — напомнил глава муниципалитета.

Он также сообщил о предстоящей сегодня сессии Собрания депутатов, которая будет последней в действующем составе, где будут подведены итоги их деятельности.

Камиль Мирзоев