Закир Каидов «Нужно благодарить людей, которые инвестируют в Агульский район»

Сегодня, 5 июля, под председательством главы Агульского района Закира Каидова состоялось еженедельное совещание с руководителями учреждений, функционирующих на территории муниципалитета. После докладов об оперативной обстановке в муниципалитете более подробно остановились на туристическом потенциале Агульского района, точнее, что будет сделано в ближайшем будущем для улучшения инвестиционного климата и налогового потенциала. Каидов заявил, что порой жители определенных сел выказывают недовольство, когда начинают реализовывать крупные проекты, всячески негодуя и донося ложную информацию до односельчан.

Как отметил глава муниципалитета, если не будет динамики по увеличению налоговой базы, созданию новых рабочих мест, малого и среднего бизнеса, то это говорит о неэффективности муниципалитета. «Когда мы инициируем какие-то инвестпроекты, не нужно думать, что это нужно лично мне. Когда хотим реализовывать конкретные проекты, жители определенных сел начинают возмущаться. Земля пустует 30 лет. Точек локации туристического комплекса у нас несколько: Рича, Буршаг, Буркихан и Анклух с точкой остановки в Амухе. Все это мы можем сегодня развивать без серьезных вложений, проведя определенную работу с населением», — сообщил Каидов.

Далее руководитель муниципалитета привел пример, когда туристы приезжают в Агульский район, а у нас не оказывается гостевых домов, за исключением гостиничного комплекса в Чираге. «К нам в район хотят приехать гости, но нет ни одной точки, чтобы заселить их и сказать, что там есть все условия. Есть у нас такое?» — задался вопросом глава муниципалитета.

По словам Закира Каидова, он хочет изменить ситуацию в лучшую сторону, но вместо того, чтобы чувствовать поддержку со стороны жителей района или хотя бы отсутствие помех с их стороны, появляются те, кто начинает обсуждать и критиковать работу руководства муниципалитета.

«Не надо обсуждать. Я готов что угодно сделать, чтобы люди начали работать на этой земле. У нас 74 тысячи га земли, она абсолютно не работает. Эту ситуацию мы не можем оставить просто так. Мы хотим построить что-то интересное, но находятся умники, которые начинают палки ставить в колеса. Я отсюда когда-нибудь уйду и эту землю с собой не заберу. Комплексы, которые построят здесь, останутся здесь. Мне это не нужно. Мы хотим рабочие места создать, условия людям для работы и отдыха», — заявил Каидов.

В продолжение темы Закир Каидов задал вопрос присутствующим относительно того, где на каникулах отдыхают их дети. «Если в горах, то они эти горы и так видят. Здесь нет никаких условий. Вы почему в городе едете в парки и аквапарки? Почему эти же условия нельзя создать здесь? Хотим конюшню построить, чтобы там были лошади, и можно было приехать с детьми, взрослыми, товарищами, гостями, и люди катались бы на них. Хотим построить туристические домики, чтобы гости могли там жить и даже бесплатно прокатиться на лошади и получить удовольствие от отдыха. Что в этом плохого?» — поинтересовался глава муниципалитета. Также Закир Каидов напомнил, что все работы в муниципалитете проводятся сообща с населением, но, когда начинаются непонятные разговоры, дестабилизирующие обстановку, призвал подобное пресекать.

«Дом культуры, школы отремонтируем, парки, скверы построим, воду сделаем. Все это будет сделано для наших жителей. Нужно благодарить людей, которые инвестируют в Агульский район», — напомнил глава муниципалитета.

Кроме того, руководитель муниципалитета напомнил о реализации туристического маршрута в с.Буршаг, когда и в этом случае появились противники, а сегодня очень много желающих подняться на эту высоту. Инвестор, потративший финансовые средства для реализации этого проекта, не ставил цель заработать на нем, он стремился сделать привлекательным Агульский район.

«Многие туристические маршруты можно построить за пределами нашего муниципалитета при меньших затратах и меньшей головной боли, но мы хотим здесь хотя бы одно-два рабочих места создать. В разных частях нашего района будут созданы туристические локации и наши люди смогут заработать», — заключил руководитель муниципалитета.

Камиль Мирзоев