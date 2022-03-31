Загра Абдулаева выразила благодарность главе Дагестана за внимание к проблемам дагестанцев

Председатель Союза женщин Гумбетовского района, общественный деятель Загра Абдулаева прокомментировала итоги деятельности Главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова за 2021 год. «Сегодня, 31 марта 2022 года, Глава нашей республики Сергей Алимович Меликов выступил перед дагестанским парламентом с отчетом о результатах деятельности за 2021 год. Последние годы выдались непростыми, несмотря на всю сложность эпидемиологической ситуации и прочих внешних сдерживающих факторов, руководитель региона провел колоссальную работу в целях развития всех ключевых отраслей Дагестана. Вопросы развития института семьи и материнства, сферы культуры руководитель РД также держит на личном контроле.

Так, был подписан Указ о праздновании 90-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Фазу Алиевой. Выражаю благодарность Главе Дагестана Сергею Алимовичу Меликову за внимание к проблемам дагестанцев, в частности, женщин и детей», — отметила Загра Абдулаева.