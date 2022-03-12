Зачем США ставить Россию перед выбором: война или война?

Мировые аналитики считают, что ситуация развернувшаяся на востоке Европы с участием России и Украины наиболее выгодна США, которая создает условия для максимального затягивания операции с заранее известным исходом. Цель США: «утомить» Москву и Киев, увеличить людские потери. К тому же это развязало ей руки для введения беспрецедентных секционных ограничений, которые должны «задушить» как Россию и Беларусь, так и ряд европейских стран. Сама же Америка, по её собственному мнению, лишь косвенно столкнётся с последствиями этих ограничений.

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