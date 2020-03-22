Забытые имена

До сих пор на своей исторической родине – в Рича судьбой раскулаченных практически никто не интересовался. В советский период истории, многие даже боялись произнести вслух о своем родстве с ними. Более того, печально, что среди репрессированных ричинцев было немало тех, кто с честью и достоинством защищали свое Отечество во время Великой Отечественной войны, имена которых до сих пор незаслуженно преданы забвению.

Нет их имен даже на обелиске, сооруженном в Рича в середине 70-х годов XX века. Считаю, что наши предки заслуживают восстановления их доброго имени, и мы обязаны вернуть им свой долг. Лучшим подтверждением этому будет наша память о каждом из них.

С 1940 года призывная молодежь из спецпоселений в Киргизии, куда она депортировалась, если она ничем не была опорочена, приписывалась к призывным участкам, но в армию не призывалась. С началом Великой отечественной войны десятки молодых ричинцев неоднократно обращались в партийные, советские органы с просьбой восстановления их в правах граждан Советского Союза и добровольной отправки на фронт. Однако только в суровом 1942 году молодежи, которая к моменту выселения из района не была главами кулацких семей, было представлено право отбывания воинской повинности, и призывалась в действующую армию.

Подвиг ричинцев из спецпоселений, как и всего советского народа, во второй мировой войне – бессмертен. Он, как священная семейная реликвия, бережно хранится в памяти потомков и передается из поколения в поколение. Наша работа, с военными архивами и непосредственное общение с потомками раскулаченных, дала возможность восстановить сведения о ветеранах войны, призванных на фронт из спецпоселений Кагановичским военкоматом Фрунзенской области Киргизской ССР.

Вспомним их поименно:

— ГАМЗАЕВ Суфиомар Гамзаевич, 25 июня 1924 года рождения. Был призван в ряды Красной Армии в 1943 году. Был в плену, бежал. Возвратился в строй. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Имел множество юбилейных наград. По возвращению с фронта работал поливщиком Васильевского лубсовхоза Фрунзенской области. В 1956 году, как передовик производства, был участником ВСХВ в Москве, награжден медалью выставки. Умер 17 января 1985 года.

— ГУСЕНОВ Суфиомар Гусенович, 1922 года рождения. Был призван в ряды Красной Армии в 1942 году. Пропал без вести. По другим сведениям, похоронен в Подмосковье.

— МАХМУДОВ Гасан Латифович, 2 мая 1920 года рождения. Был призван на фронт в августе 1943 года. Служил в 560-й отдельной роте химзащиты 397-й стрелковой дивизии, а в последующем в отделе контрразведки «СМЕРШ» 12-й гвардейской стрелковой дивизии, помощником командира отделения. Награжден орденом Отечественной войны II-й степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией…» и другими. После демобилизации в 1946 году долгое время работал бригадиром Васильевского лубсовхоза Фрунзенской области. В 1957 году среди передовиков производства был участником ВСХВ в Москве, награжден медалью выставки. Умер 3 февраля 1999 года.

— МАХМУДОВ Муджагид Байрам-Алиевич. Был призван в ряды Красной Армии Кагановичским военкоматом Фрунзенской области Киргизской ССР в 1942 году. Пропал без вести.

— ОМАРОВ Курбан Магомедович, 1923 года рождения. Был призван в ряды Красной Армии в мае 1942 года. Служил линейным надсмотрщиком 85-й отдельной кабельно-шестовой роты. В боях за освобождение Прибалтики был представлен к награждению медалью «За отвагу», но был награжден медалью «За боевые заслуги». Имел ряд юбилейных медалей. Умер в 1977 году.

— РАМАЗАНОВ Хан, 1896 года рождения. Был призван на фронт 22 июня 1942 года. Служил пулеметчиком 5-й роты 576-го стрелкового полка 115-й стрелковой Холмской Краснознаменной дивизии 1-го Прибалтийского фронта. Был четырежды ранен. Инвалид войны 1-й группы. Награжден орденом Отечественной войны I-й степени, орденом Славы III-й степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией…» и другими. В родное село вернулся из Киргизии в 1954 году. Работал в колхозе Сталина. Умер 21 августа 1992 года.

Считаю, что их имена должны быть высечены на памятнике ричинцам – участникам Великой Отечественной войны и на стеле, установленной в парке, в райцентре – с. Тпиг.

Думаю, что это предложение найдет понимание и поддержку местных муниципалитетов.

Алай Насруллаев, председатель правления ДРОО «Культурно- просветительское общество «РИЧА»