Забота о населении является приоритетом для власти

Нацпроект «Здравоохранение», реализуемый в регионе, позволил улучшить медицинские учреждения. Это сделало медицинскую помощь не только доступной, но и высокотехнологичной.

Так, в Дагестане функционирует самый крупный на Северном Кавказе Республиканский перинатальный центр.

Лечение стало доступным и для сельских жителей: за два года удалось создать 50 современных ФАПов, закуплено пятьдесят восемь передвижных мобильных медицинских комплексов, обеспечено развитие санитарной авиации.