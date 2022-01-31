Забота о населении является приоритетом для власти

Руководство Дагестана ставит во главу угла здоровье его жителей. Улучшения в сфере здравоохранения заметны, несмотря на высокие показатели распространения коронавируса. Республика среди лидеров по продолжительности жизни её жителей. Она составляет 79,1 года.
Нацпроект «Здравоохранение», реализуемый в регионе, позволил улучшить медицинские учреждения. Это сделало медицинскую помощь не только доступной, но и высокотехнологичной.
Так, в Дагестане функционирует самый крупный на Северном Кавказе Республиканский перинатальный центр.
Лечение стало доступным и для сельских жителей: за два года удалось создать 50 современных ФАПов, закуплено пятьдесят восемь передвижных мобильных медицинских комплексов, обеспечено развитие санитарной авиации.
Подробнее прочитать об удивительном Дагестане можно на: https://regions.kp.ru/stav/neobyknovennyi-dagestan/