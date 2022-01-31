Здравоохранение

Забота о населении является приоритетом для власти

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Руководство Дагестана ставит во главу угла здоровье его жителей. Улучшения в сфере здравоохранения заметны, несмотря на высокие показатели распространения коронавируса. Республика среди лидеров по продолжительности жизни её жителей. Она составляет 79,1 года.

 

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