За три года теневой сектор в Дагестане вырос на 13%

Об этом сообщил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По словам главы кабмина, несмотря на принимаемые профильными ведомствами меры, теневой сектор в регионе неуклонно растет.

За трехлетний период (с 2019 г.) он вырос почти на 90 тыс. человек, или на 13 %.

Одновременно с этим уменьшилась также численность работающих граждан, оформленных надлежащим образом, – на 33,2 тыс. чел. (8 %.): с 420,5 тыс. чел. (в 2021 г.) до 387,3 тыс. чел. (по итогам 3 квартала 2022 г.).

«Приведенные мной данные свидетельствуют о том, что в республике численность лиц, осуществляющих трудовую деятельность в «тени», больше, чем тех, с кем трудовые отношения оформлены надлежащим образом.

Это говорит о том, что ответственным министерствам и ведомствам не удалось выработать эффективный механизм стимулирования работодателей по выходу из «тени».

Поэтому поручаю Руслану Алиевичу, Мураду Низамиевичу в трехмесячный срок с участием всех заинтересованных сторон, научных кругов, разработать систему и инструменты нематериального стимулирования субъектов предпринимательства по легализации трудовых доходов работников», — поручил премьер-министр РД.