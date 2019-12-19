За текущий год в республике сдали 179 дорожных объектов

Вчера в Табасаранском районе состоялась встреча руководителя республики со старейшинами Южного территориального округа. На нем обсудили проект «Мой Дагестан-мои дороги», направленный на повышение качества дорог.

Выступая, куратор проекта Мухаммед Рашидов отметил, что работа по реализации проекта подошла к завершению. Этому содействовало и то, что собранные транспортные налоги направлялись на улучшение состояния дорог. Увеличение собираемости налогов позволило построить 179 объектов в 49 муниципалитетах республики.

В ЮТО по проекту строится 45 объектов на сумму около 77 миллионов рублей.

В их числе 5 объектов, реализуемых в г. Даг. Огни, остальные строятся в муниципальных районах, среди которых есть и Агульский район.

Подводя итоги, Владимир Васильев подчеркнул, что каждый участник проекта несет ответственность за качественное проведение работ на местах.

И здесь, по словам главы региона, важно непосредственное участие старейшин.