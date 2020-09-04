За счет средств мецената реставрируется мечеть в Худиге

Гражданский долг состоит в том, чтобы по прошествии десятилетий не забывать о своей малой родине, прилагая усилия для созидания и благоустройства. Выходец из села Худиг Агульского района Курбанов Талай Таджудинович решил помочь своим односельчанам и за свой счет благоустроить мечеть в родном селе.

Сейчас за счет мецената осуществляется облицовка наружных стен, после завершения отделки фасада будут отремонтированы прихожая и комната для омовения, также будет обшит мимбар и заменены подоконники.

Худигцы выражают огромную благодарность своему земляку за то, что теперь в мечети появятся все условия и улучшится внешний вид.

Кроме того, меценат планирует провести мероприятия для качественного улучшения жизни сельчан. Речь идет о ремонте дорог, системы водоснабжения, а также решение других насущных проблем села Худиг.