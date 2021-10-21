За подделку сертификата от коронавируса грозит уголовная ответственность

С наступлением холодов и появлением сезонных вирусных заболеваний резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом по всей стране. Большинство субъектов Российской Федерации ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий населения. Однако, вместо проведения процеудуры иммунизации ряд граждан проводит махинации с сертификатом о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции, забывая, что за это последует уголовная ответственность.

Подделка сертификата о вакцинации – это мошенничество. Согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации за данный вид нарушения предусмотрен штраф до ста двадцати тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двенадцати месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года или ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на аналогичный срок, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, в Уголовном кодексе имеются и другие статьи, по которым могут быть квалифицированы деяния, связанные с подделкой сертификата. Важно понимать, что под ответственность подпадают как граждане, покупающие и использующие сертификаты, так и должностные лица, которые участвуют в подделывании документов о вакцинации.

Наличие наказания служит в пользу законопослушного поведения. Тот факт, что за подделку сертификата грозит серьезное наказание, должно послужить для граждан упреждающим фактором.

Сегодня пройти вакцинацию нужно не только ради себя, но и ради всего общества. Будьте сознательны, не нарушайте закон!

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