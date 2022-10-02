За мобилизованными гражданами сохранятся рабочие места – Минтруд Дагестана

Минтруд Дагестана сообщает работодателям о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2022 года № 1677 «О внесении изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах» за сотрудниками, которых призывают на службу по мобилизации, работодатель обязан сохранить рабочее место, а после окончания службы – предоставить специалисту прежнее место работы.

Поэтому увольнять мобилизованного работника в связи с призывом на военную службу по п. 1 ч. первой ст. 83 ТК, нельзя.

Такой порядок действует с 21 сентября текущего года.

На срок военной службы трудовой договор с сотрудником в вашей компании приостанавливается. Основание – повестка сотруднику из военкомата, отмечает ведомство.