За использование чужого QR-кода можно схлопотать срок

За использование чужого кода можно получить штраф или даже реальный уголовный срок.

QR-код получает вакцинированный или переболевший коронавирусом. В каждом коде указываются личные данные, он уникален.

При предъявлении QR-кода могут потребовать показать паспорт. Но некоторые, кто не успел или не хочет ставить прививку, все равно надеются на авось и пытаются попасть в заведения по чужому коду.

Если подлог вскроется, придётся отвечать. Если просто предъявить чужой код, и этот факт выявят при проверке, то грозит ответственность как за отсутствие кода. За внесение изменений в чужой код может грозить ответственность по ст. 327 УК РФ за использование заведомо подложного документа.