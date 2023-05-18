Здравоохранение

За 2 года медучреждения Дагестана получили более 250 единиц нового автотранспорта и более 800 единиц оборудования

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Как сообщил глава регионального кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов, несмотря на сложности, имеющиеся в системе здравоохранения, за последние 2 года укрепилась материально-техническая база региональной системы здравоохранения.

За этот период проведены работы по капремонту и реконструкции 66 объектов здравоохранения, созданы 60 быстровозводимых модульных конструкций, переданы лечебным учреждениям 268 единиц автотранспорта и 806 единиц медоборудования.

«По указанию Главы республики также утвержден План мероприятий по развитию здравоохранения с объемом финансирования на текущий год более 1 млрд рублей», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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