Политика

Юсуп Умавов поделился впечатлениями о Съезде «Единой России»

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По мнению делегата Съезда, очень важно то, что в этом году много нового, чему свидетельствуют списки партии, озвученные на Съезде. Среди кандидатов много молодежи из числа волонтеров, общественников, представителей социальной сферы, которые раньше не принимали участие в выборах.

«Примечательно, что в предварительном голосовании участвовали больше 12 млн человек. Праймериз 2021 года стали самыми конкурентными за все время — на одно место претендовали 13 человек», — отметил делегат.

Президент озвучил главные тезисы предвыборной программы партии, в основе которой лежат положения Послания Федеральному Собранию.

«Особенно радует то, что многое касается регионов. Опять же, будут поддерживать семьи с детьми, молодежь. Президент говорит о приоритетах в экономике, здравоохранении и о важности укрепления традиционных ценностей.
Владимир Путин поручил Правительству подготовить программу капитального ремонта школ на ближайшие 5 лет.
Регионам дадут 30 млрд на ремонт дорог и 150 млрд на строительство очистных сооружений. Для Дагестана — это хорошие новости, как и раздел об экологии», — отметил Юсуп Умавов, добавив, что основные положения программы утвердили на Съезде, теперь регионы будут вносить свои предложения.

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