Общество

Юсуп Хайдаков: «Общими усилиями мы можем навести чистоту в наших городах и селах»

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Все работники регионального распространителя прессы «Дагпечать»
сегодня вышли на общереспубликанский субботник во главе со своим руководителем Юсупом Хайдаковым.

Коллектив очищал от мусора прилегающую территорию, приводили в порядок все газетные павильоны и киоски, которые находятся  городах и ряде районов нашей республики.

Как отметил руководитель организации Юсуп Хайдаков, дагестанцы могут и должны сделать все, чтобы жители республики жили в чистоте, а наша молодёжь видела примеры правильного поведения, берегла и ценила все, что окружает нас.

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