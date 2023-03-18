Юсуп Хайдаков: «Общими усилиями мы можем навести чистоту в наших городах и селах»

Все работники регионального распространителя прессы «Дагпечать»

сегодня вышли на общереспубликанский субботник во главе со своим руководителем Юсупом Хайдаковым.

Коллектив очищал от мусора прилегающую территорию, приводили в порядок все газетные павильоны и киоски, которые находятся городах и ряде районов нашей республики.

Как отметил руководитель организации Юсуп Хайдаков, дагестанцы могут и должны сделать все, чтобы жители республики жили в чистоте, а наша молодёжь видела примеры правильного поведения, берегла и ценила все, что окружает нас.