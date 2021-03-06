Юрий Левицкий: «Дагестан устремлен в будущее»

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Левицкий прокомментировал итоги Дней Республики Дагестан, состоявшихся в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Юрий Левицкий отметил, что Дни Дагестана в Совете Федерации прошли на высоком уровне – организационном и содержательном: «Уверен, что их итоги будут иметь важнейшее значение для ускорения социально-экономического развития нашей республики. Учитывая большой управленческий опыт Сергея Алимовича на федеральном и региональном уровнях, его открытость и активность в работе, уверен, что все поставленные задачи будут решаться успешно». «В выступлении Сергея Меликова на заседании Совета Федерации были обозначены главные проблемы, а также предложены пути их решения. Среди них вопросы водоснабжения и водоотведения, реконструкции и расширения очистных сооружений, завершения строительства тоннельного коллектора для Махачкалинской агломерации, обновления канала им. Октябрьской революции, электро- и газоснабжения, проблема незавершенного строительства объектов, реконструкция аэропорта Махачкалы, развитие города Дербента, строительство автомобильных дорог – обходов Махачкалы, Дербента и Хасавюрта, развитие АПК, здравоохранения и другие», – отметил он. Левицкий уверен в том, что постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», проект которого был тщательно проработан в профильных комитетах Совета Федерации с участием представителей нашей республики и активно поддержан Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, поможет в решении вопросов, поставленных временно исполняющим обязанности Главы Дагестана Сергеем Меликовым.

Источник: http://mirmol.ru/obshhestvo/jurij-levickij-dagestan-ustremlen-v-budushhee/