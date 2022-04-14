Юрий Чайка вручил благодарственное письмо муфтию Дагестана

Полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка встретился с председателями духовных управлений мусульман субъектов СКФО. Встреча состоялась при участии муфтия Дагестана Ахмат-хаджи Абдулаева. В ходе беседы были обсуждены различные темы, касающиеся укрепления межконфессиональных и межнациональных отношений на территории СКФО. Кроме того, были озвучены актуальные задачи и направления работы в субъектах федерального округа. В ходе встречи Юрий Чайка вручил председателям духовных управлений благодарственные письма, в том числе и Ахмад-хаджи Абдулаеву.

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