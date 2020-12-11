Юрий Чайка озвучил проблему безработицы на Кавказе на заседании при полномочном представительстве Президента РФ в СКФО

10 декабря в формате ВКС прошло заседание Совета при полномочном представительстве Президента РФ в СКФО, где принял участие и Абдулпатах Амирханов — врио Председателя Правительства РД. Основной темой обсуждения явилась безработица в регионе и пути её ликвидации. Работу предстоит провести в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Юрий Чайка, приступая к заседанию, обратил внимание на то, что регион имеет ряд проблем, которые существуют давно и тянут Кавказ назад по основным показателям развития. И одной из таких проблем является безработица трудоспособного населения.

Представитель Президента назвал некоторые объективные причины такого положения: отсутствие инвестиций, недостаточный объем промышленного производства, низкая квалификация работников региона, несоответствие условий развития малого и среднего бизнеса. На фоне этого Юрий Чайка поставил вопрос о необходимости выработки механизмов, которые позволят действенно решить проблемы данного направления, в частности субъекты должны предпринять меры по улучшению качества рабочего населения путем разработки и внедрения образовательных программ по профподготовке и переподготовке. Также, по словам полпреда, молодёжь должна проходить стажировки, должна быть развита мобильность граждан в рамках региона.

Замминистра труда и соцзащиты РФ Елена Мухтиярова сообщила о высоком уровне трудоизбыточности региона, что требует оперативного реагирования на всех уровнях для достижения стабильности.

В рамках обсуждения ректором Северо-Кавказского федерального университета Дмитрием Беспаловым было предложено создать Консорциум университетов Северного Кавказа, где будет налажено межуниверситетская сетевая интеграция, тесное взаимодействие с органами власти, научными организациями, бизнесом, наряду с обеспечением кадрами приоритетных сфер развития технологии и науки.