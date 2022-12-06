Юрий Чайка наградил дагестанскую семью Орденом «Родительская слава»

В ходе рабочего поездки в Республику Дагестан полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка провел встречу с многодетной семьей Курбановых из села Первомайское Каякентского района.

В рамках встречи он вручил семье высшую награду — Орден «Родительская слава», который ежегодно выдается нескольким семьям из разных регионов России, воспитывающим семь и более детей.

Отметим, что ранее семья Курбановых в полном составе принимала участие в прямом эфире с Президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого глава государства лично поблагодарил родителей за осознанный выбор в пользу большой и крепкой семьи.