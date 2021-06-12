Юным жителям Агульского района в торжественной обстановке вручили паспорта

В честь Дня России в администрации МО «Агульский район» прошло торжественное вручение паспортов. Полноправными гражданами страны стали в День России юные жители Агульского района, которым накануне исполнилось по 14 лет.

Торжественная церемония прошла в здании муниципалитета. Получение первого паспорта всегда является трогательным и ответственным моментом в жизни каждого человека.

12 июня в зале районной администрации на церемонии вручения паспортов присутствовали юные граждане России, их родители, гости. В торжественной обстановке глава МО «Агульский район» Закир Каидов поздравил всех присутствующих со знаменательным событием и наступающим праздником, Днем России, а начальник отделения по вопросам миграции МП ОМВД России по Агульскому району майор полиции Закарьяев М.М. вручил юным жителям Агульского района паспорта гражданина Российской Федерации.

Также на торжественном мероприятии присутствовали и поздравили ребят начальник Отдела МВД России по Агульскому району Мирземетов М.Т. и руководитель отдела социальной политики и муниципальных услуг по вопросам культуры, спорта, молодёжной политики, религии и туризма администрации МО «Агульский район» Румина Омарова.

Ребятам напомнили о важности этого документа и об ответственности, которая наступает с вручением официального документа, подтверждающего личность гражданина.

Вместе с паспортом от местного отделения Партии «Единая Россия» подросткам были вручены небольшие сувениры.

Источник: Пресс-служба Агульского района