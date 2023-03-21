Юные чтецы Каспийска исполнили произведения поэтов

«Красная Шапочка» — одна из самых популярных в мире сказок. Именно её решили прочитать на встрече Клуба детского досуга «В гостях у сказки» в Центральной библиотеке г. Каспийска им. Ф. Алиевой.

Библиотекари поделились историей создания произведения «Красная Шапочка».

Но это не просто история о девочке, которая несла бабушке пирожки.

Как отметили ребята при обсуждении сказки, произведение учит проявлять осторожность при общении с незнакомыми людьми, быть внимательными и не доверять первому встречному. Также сказка напоминает, что зло всегда будет наказано.

Завершилась встреча просмотром одноимённого мультипликационного фильма и времяпрепровождением по интересам.