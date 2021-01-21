Юбилейные почтовые конверты «100 лет ДАССР» выпущены в Дагестане

Церемония гашения почтового конверта прошла в Русском драматическом театре Махачкалы с участием Сергея Меликова. 250-тысячный тираж конвертов к 100-летию Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики разойдется по стране и миру с сегодняшнего дня. Конверты будут отмечены штемпелем, специально изготовленым в честь памятного события в виде юбилейного логотипа.

Первым, кто воспользовался штемпелем, оказался врио Главы республики Сергей Меликов совместно с директором почтсвязи Дагестана Махачем Магомедовым.

Сергей Меликов поблагодарил руководство «Почты России» и отметил важность происходящего для республики оценить достигнутое за последние 100 лет после приобретения автономности.