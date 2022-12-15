Ёлочка, свети, но не гори!

Новогодние праздники приносят не только радость, но и определённые проблемы, связанные с безопасностью людей и защищённостью жилища или объекта от пожаров.

Праздничные мероприятия – это не только пора массовых утренников в школах, детских садах, вечеров отдыха и спектаклей, вообще любые мероприятия с массовым пребыванием людей на объектах, но и предмет особого беспокойства ответственных лиц за безопасность, сотрудников МЧС наконец.

Об этом и шёл разговор на площадке «Дагестанской правды», где состоялась пресс-конференция заместителя начальника ГУ МЧС РФ по РД – начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы полковника внутренней службы Эльдара Хамавова.

Как рассказал Хамавов, только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий поможет встретить Новый год без печальных последствий, избежать беды в виде получения травм, увечий. Лучше заранее позаботиться о мерах предосторожности.

Госпожнадзор является важнейшим органом по контролю за состоянием пожарной безопасности во всех организациях, и сегодня он является важнейшим направлением деятельности МЧС России. Проблема соблюдения противопожарной безопасности остается главным требованием сотрудников надзорно-ревизионной службы органов противопожарного контроля. Сотрудники ГПН остаются беспощадными и беспристрастными при предъявлении требований по обеспечению безопасности к помещению, зданию, объектам социальной сферы: школам, детским садам, больницам и т. д. Безопасность людей – превыше всего.

Многолетняя практика показывает, что в период проведения новогодних праздников в стране происходит значительное увеличение числа пожаров, в том числе с гибелью людей. В новогодние дни МЧС РФ в 2021 году зарегистрировало почти 6 тысяч пожаров по всей России, в результате которых погибли и пострадали сотни человек. По статистике всероссийского ведомства, самой распространённой причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнём. По этой причине в стране происходит 44 % пожаров. Под термин «неосторожное обращение с огнём» подпадает масса всевозможных ситуаций, начиная с зажигания бенгальских огней в помещении и заканчивая курением в неположенных местах.

Часто причиной пожара в праздники является традиционный и любимый символ Нового года – ёлка. Натуральные деревья являются более устойчивыми к случайному воспламенению, чем искусственные. Большинство елочных гирлянд и новогодних украшений делается из материалов, которые моментально охватываются огнём. Очень опасны петарды, бенгальские огни, фейерверки, свечи – непременные атрибуты новогоднего праздника и одно из самых любимых новогодних развлечений. Надо знать, что зажигательная способность пиротехники очень высока, а температура при горении зарядов иногда превышает 2000 градусов, поэтому использование некачественной продукции может быть крайне опасным.

Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности. Правила преду­сматривают в том числе исключение применения свечей, бенгальских огней, фейерверков, костюмов из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом.

В качестве иллюстрации к сказанному были приведены факты пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнём, нарушением режима работы электрического оборудования, правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Вот и сейчас Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану сообщило о смерти в селе Манаскент 8-летнего ребенка, отравившегося угарным газом. Предполагается, что источником отравления явился установленный в домовладении неисправный отопительный котел.

Одним из способов избежать большой беды при возникновении пожара полковник Хамавов назвал использование огнетушителя. Пусть он никогда не пригодится, но эта вещь, по его словам, должна быть в каждой квартире или доме. Сейчас в продаже есть углекислотные огнетушители, которыми можно тушить электроприборы. Они не оставляют следов на вещах и не портят бытовую технику.

Эльдар Хамавов напомнил, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, которая законодательно в последнее время увеличилась в несколько раз. Так, за простое нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная. Суммы административных штрафов начинаются с 5 тысяч и доходят до 15 тысяч рублей на граждан и до 30 тысяч руб­лей на должностных лиц, на юридических лиц – до 800 тысяч рублей. В случае совершения действий, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерть одного или более лиц, предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет.

В заключение главный инспектор противопожарного надзора республики напомнил, что при возникновении возгорания нужно немедленно вызывать пожарную службу по телефонам 101 и 112.

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/jolochka-sveti-no-ne-gori/