Явка на выборах в первый день голосования в Агульском районе составила 19,35%

Сегодня, 18 сентября, во второй день голосования на выборах в Государственную Думу РФ и НС РД в Агульском районе все 19 УИКов открылись вовремя- в 8 часов утра.

Как сообщил председатель ТИК в Агульском районе Абумуслим Рамазанов, по итогам первого дня голосования никаких жалоб со стороны избирателей и представителей кандидатов зафиксировано не было.

«По итогам вчерашнего дня явка на голосование в Агульском районе составила 19,35% из общего числа граждан, имеющих право голоса. Первый день прошел без каких-либо нарушений. Голосование продолжается», — сообщил Абумуслим Рамазанов.

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