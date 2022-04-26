Яхья Бучаев выразил соболезнования родным погибшего школьника

Министр образования и науки РД Яхья Бучаев от имени коллектива Минобрнауки РД выражает глубочайшие соболезнования родным и близким семиклассника Верхне-Казанищенской СОШ №1, покончившего жизнь самоубийством.

«Это трагедия не только для родных школьника, но и для всей республики. Теперь нам, взрослым, нужно понять и проанализировать случившееся и сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторялось. Министерство призывает и родителей и педагогов быть внимательнее к проблемам детей. Ребёнок не всегда справляется без нашей помощи», — сказал руководитель министерства.

На месте сейчас работает Следственный комитет МВД республики. В рамках проверки изучается личность мальчика, условия его жизни и воспитания, круг общения. В опроса выяснено, что мальчик рос в благополучной семье и не получал замечаний со стороны учителей.