Яхья Бучаев прокомментировал Послание Президента страны относительно образования

Сегодня состоялось очередное Послание Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию. По мнению врио министра образования и науки Республики Дагестана Яхьи Бучаева, Послание относительно развития образования и поддержки семей с детьми было содержательным. По его словам, установленные Президентом ориентиры: обеспечение школ автобусами, строительство более 1300 школ, выделение кураторам среднеспециального образования ежемесячных выплат в размере 5 тысяч рублей, развитие музеев и других учреждений культуры, предоставление 60% бюджетных мест в вузах страны для выпускников, оказание материальной помощи детям из неполных семей и детям-первоклашкам, — все они будут приоритетными для реализации на уровне региона и страны.

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