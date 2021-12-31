Яхья Бучаев поздравил воспитанников детского дома

Новые компьютеры и сладкие подарки вручил воспитанникам Детского дома № 7 Избербаша врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев. Он совместно с начальником отдела по защите прав и интересов детей Минобрнауки РД Аймисей Акаевой поздравил их с наступающим годом.

«Воспитатели пытаются создавать вам хорошие условия. Мы тоже будем стараться делать все, чтобы ваше пребывание в детдоме было максимально комфортным. Вы же должны больше стараться в учёбе, чтобы самим добиваться успехов в жизни. Все зависит от ваших стараний. Верьте, нет ничего невозможного и неосуществимого!», — сказал детям Яхья Бучаев.

Воспитанники детского дома гостям спели песни.