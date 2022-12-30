Общество

Яхья Бучаев исполнил мечту 5-летнего Ибрахима Али из Махачкалы и подарил ему электромобиль

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В преддверии Нового года министр образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаев принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил мечту 5-летнего Ибрахима Али из Махачкалы.

С новогодней ёлки, установленной в здании Правительсва Дагестана, Яхья Бучаев снял один из шаров, в котором хранилось желание маленького Ибрахима Али.

В преддверии Нового года он пожелал получить электромобиль.

Министр образования и науки республики лично навестил мальчика и вручил ему подарок.

Отметим, «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной». Благотворительная акция инициирована президентом страны Владимиром Путиным.

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