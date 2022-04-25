Я, Гусейнов Али Мамедович, ученик Миссинской средней школы. Хочу рассказать про моего прадедушку. Мой прадедушка Гусейнов Джалал Сафарович Ветеран Великой Отечественной войны. Родился 15 января 1921 года в селе Мисси Агульского района Дагестанской АССР. Окончил Тпигскую среднюю школу.

В феврале 1942 года был призван в ряды Советской армии. Его первое боевое сражение было в городе Моздоке, здесь он воевал долго. Из Моздока Гусейнова Джалала отправили в Новороссийск. В январе 1943 года был тяжело ранен, шесть месяцев находился в госпитале в городе Тбилиси. Как выписали из госпиталя, отправили обратно на фронт, воевал в городе Краснодон, оттуда отправили на Белорусский фронт, в 117 стрелковую дивизию. В этой дивизии он получил легкое ранение и был контужен. Демобилизовали в мае 1945 года.

Мой прадедушка Гусейнов Джалал Сафарович имел 14 благодарностей от Сталина. Был награждён правительственными наградами — Орден Отечественной войны 1-ой степени, Орден Красной Звезды, орден Славы, 3 медали за Отвагу, медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Ворошиловограда», «За освобождение Украины», «За оборону Кавказа», 2 юбилейные медали. После войны 25 лет проработал председателем колхоза, 2 года работал инструктором райкома партии, год работал в ОКХ исполкома.

Мой прадедушка отец восьми детей, шестнадцати внуков и 26 правнуков. 29 марта 1999 году умер и похоронен в селе Мисси Агульского района. Я не был знаком со своим прадедом, но я помню, я горжусь!