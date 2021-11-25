Дагестанские врачи поддержали письмо-послание врачей России, в котором они обращаются ко всем, кто пропагандирует антипрививочную политику. И это не только простые граждане, но и политики, общественники, артисты и другие публичные люди, среди которых Геннадий Зюганов, Мария Шукшина и другие.

Врачи приглашают всех тех, кто выступает против вакцинации, посетить красные зоны, чтобы увидеть то, что остаётся за кадром громких споров.

«Очень много хочется сказать этим деятелям, которые никогда не видели взгляд пациента, кричащий «спаси», когда ты спасти не можешь…» — прокомментировала письмо доцент кафедры инфекционных заболеваний ДГМУ Саният Магомедова, которая работает в красной зоне с начала пандемии.

По мнению главврача «Коммунарки» Дениса Проценко, общество живёт в реалиях, когда профессиональное мнение запросто ставится под сомнение мнением какого-нибудь известного человека: певца, актёра и пр.