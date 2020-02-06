Взаимодействие исполнительной власти и журналистов обсудили на заседании правительства

Сотрудничество пресс-служб и Средств массовой информации теперь будет проходить в новом формате. По словам начальника отдела по информационной политике Управления Администрации Главы и Правительства РД Зубайру Зубайруева, совместная работа журналистов и пиарщиков хорошо скажется на государственном управлении.

Зубайруев подчеркнул, что пресс-служба не должна замыкаться только лишь на освещении деятельности своего министерства или организации. PR-отделам следует налаживать связь с гражданами, учитывать мнения людей. Социальные сети дают возможность органам исполнительной власти быть своего рода посредниками между населением и властью.

Зубайру Зубайруев порекомендовал пресс-секретарям вести перспективное медиапланирование. На базе министерства коммуникации и связи действует республиканский медиаплан. Его создают министерства и ведомства.

Премьер Артем Здунов потребовал от министров и руководителей ведомств держать на контроле вопросы реализации информационной политики.