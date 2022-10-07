Выступление активиста движения «Юнармия» М. Салаватовой

Мы, молодежь, поддерживаем наших военнослужащих. Хотим выразить им огромную признательность за защиту нашей Родины. Мы помним о героическом прошлом наших дедов и прадедов, которые победили фашизм в годы Великой Отечественной войны. Сегодня наши бойцы укрепляют их победу и делают все возможное для искоренения зла. Они наследники победителей!

Мы уверены, что наши военнослужащие восстановят мирную жизнь и достойно выполнят свой воинский долг. Мы желаем им поскорее вернуться домой живыми и невредимыми, вернуться к семьям, родителям и детям.

Гордимся мы своим солдатом,

Российской армией своей,

Могучей, сильною державой

Россией, Родиной моей!

Мы, молодежь, горды тем, что живем в сильной и могучей стране, горды тем, что ее возглавляет Владимир Владимирович Путин! Мы верим в победу нашей страны, верим в ее завтрашний день, мы верим нашему Президенту!