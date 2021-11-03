Выходные дни послужили росту числа вакцинированных в Хивском районе

С введением дополнительных ограничительных мер с 28 октября, как отмечает заместитель врио главврача Хивской ЦРБ Наида Пашаева, в районе наблюдается рост числа вакцинированных.

«На сегодня в Хивском районе вакцинацию прошли 7078 жителей. Отмечу, что нами регулярно проводится разъяснительная работа среди жителей муниципалитета о необходимости вакцинации от коронавируса. В связи с введением ограничений и с учетом того факта, что обстановка с болезнью сегодня в республике не из лучших, ряды желающих привиться расширились в разы. Только с начала выходных в районе вакцинацию прошли свыше 550 человек»,-пояснила она.

Напомним, что с 28 октября в Дагестане допуск в торговые центры, спортзалы, учреждения культуры и ряд других объектов разрешен только при предъявлении QR-кода, свидетельствующего о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании.