Политика

Выборы в Бабаюртовском районе продолжаются

Оставить комментарий

В 8 часов утра, как и полагалось, начались выборы на избирательном участке № 141 в селе Адиль-Янгиюрт Бабаюртовского района.
В этом году на выборы люди спокойно, без скопления, могут прийти проголосовать.
Избирателей с правом голоса в селе 2300 человек.
По словам председателя избирательной комиссии Зиярат Мусаевой, голосование проходит нормально, без нарушений. Явка и активность хорошие.

Также читают:

Глава Дагестана провел заседание Координационного ...
Делегация от Дагестана приняла участие в XVI съезд...
Поток пациентов с COVID-19 в больницы Дагестана ув...
Васильев доложил Путину о проблемах с рабочими мес...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *