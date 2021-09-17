Выборы в Бабаюртовском районе продолжаются

В 8 часов утра, как и полагалось, начались выборы на избирательном участке № 141 в селе Адиль-Янгиюрт Бабаюртовского района.

В этом году на выборы люди спокойно, без скопления, могут прийти проголосовать.

Избирателей с правом голоса в селе 2300 человек.

По словам председателя избирательной комиссии Зиярат Мусаевой, голосование проходит нормально, без нарушений. Явка и активность хорошие.

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