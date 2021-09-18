Второй день голосования начался без существенных нарушений

К 11.50 в региональный Общественный штаб по наблюдению за выборами, созданный при ОП РД от независимых наблюдателей поступило более 170 сообщений о ходе голосования на избирательных участках.

Существенные нарушения общественными наблюдателями не были выявлены.

Всего от Общественной палаты РД на выборы делегировано 165 наблюдателей. Общественные наблюдатели следят за процессом голосования, за всем происходящим на избирательном участке, фиксируют все возможные нарушения, наблюдают за подсчетом голосов, а также определением результатов выборов.

Напомним, что в период с 17 по 19 сентября в Дагестане проходят выборы депутатов в Народное собрание республики седьмого созыва. Жителям региона предстоит избрать 90 депутатов парламента.

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