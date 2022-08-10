Вся лесная территория Дагестана — 527,9 тыс. га — отнесена к зоне наземной охраны от пожаров

Площадь хвойных насаждений, наиболее уязвимых в пожарном отношении, составляет 61,6 тыс. гектаров.

О мерах по предупреждению лесных пожаров Сергею Меликову доложил председатель регионального комитета по лесному хозяйству Вагаб Абдулхамидов.

По его словам, совместно с МЧС России по РД комитетом проводятся рейды по выявлению нарушений правил пожарной безопасности. В каждом муниципалитете осуществляются проверка землепользователей на предмет выполнения ими противопожарных мероприятий, проводится разъяснительная работа с населением.

Отмечается также, что работниками лесного хозяйства проводится постоянный мониторинг пожарной обстановки в лесных массивах. Патрулирование осуществляется по 178 маршрутам протяженностью 2005 км.