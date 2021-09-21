Встреча в Буркихане

Я, можно сказать, объездила весь мир, но нигде не нашла край, что стал бы мне дороже​ Дагестана. Лишь в объятиях первозданной красоты я ощущаю всю полноту жизни. В Агульский район не раз ездила и на свадьбы, и на праздники. Я написала много очерков, рассказов. Там родился цикл стихов «Мелодия Чирагчая». A сегодняшний мой герой – «буркиханский хан» Асим.

Агульский народ маленький, но душа большая. Буркихан — это древнее село. Оно образовано из семьи сел и сорока восьми родовых имений. Оно так вольготно раскинулось у подножья гор, будто нежится в объятиях. Горы — его оберег. Агульский народ очень добрый, они и звезду с небосклона могут достать, если надо, и тебе подарить. Живет этот народ по обычаям дедов, по законам доброты, мужества и милосердия. Так жила и семья учителя математики Курбана Ибрагимова.

6 июля 1960 года родился в этой семье мальчик, которого нарекли Асимом. «Мой буркиханский хан»,- говорил​ отец, играя с ним в детстве. Рос Асим отзывчивым, внимательным, ему не приходилось делать замечания. С братишками вместе пас овец, узкие горные тропинки хоронят его следы. Как и все сельские дети рано познал, что такое труд. Успевал и хорошо учиться, потому что сызмальства поставил перед собой цель достичь успеха в жизни.

Окончив среднюю школу в селении Тпиг, поступил в Дагестанский политехнический институт. Не стал избегать и службы в армии, будучи уверенным, что каждый​ мужчина должен отдать долг Родине.

Профессия, которую он выбрал, стала его настоящим призванием. Асим ездил с бригадами на стройку в Ростов-на-Дону. Его способности и старание не остались незамеченными. Асиму предложили остаться там. Но его тянуло в Дагестан, он вернулся, стал работать в тресте «Даггражданстрой», в то время большой мощной организации. Почти 15 лет Асим Курбанович Ибрагимов работал в этом тресте.

А после распада Союза ему удалось открыть свою фирму. Не жалея себя, работал он, чтобы применить на деле свой богатый опыт, выполнить свои личные планы. Надежный тыл обеспечивала всегда ему супруга Масангюл. Радовали дети: два сына и дочь.

Как в свое время ему дал добротное образование его отец, так и Асим позаботился о том, чтобы дети стали профессионалами. Ныне старший сын Мурад работает в Пятигорском университете иностранных языков доцентом, он кандидат филологических наук, советник муфтия Северного Кавказа.

Младший сын Расул проходит интернатуру в Центре имени Бакулева. Дочь Аида работает юристом. Выйдя на пенсию, Асим не смог усидеть без дела и стал работать водителем скорой помощи в Махачкале. Сорок восемь машин с сиренами выезжают со двора скорой станции и за рулем одной из них — мой герой. Он видит больных и спасающих врачей и всякий раз, выезжая, читает молитву, чтобы человека спасли. И в такие минуты встает перед его внутренним взором его сын Расул, и Асим уверен, что он станет известным врачом, будет стоять на страже здоровья людей.

Была я на свадьбе племянника Асима, видела всю родню, детей и внуков, правнуков Курбана и Зилфихан. Эта женщина может по праву гордиться своими детьми, она желает всем матерям, чтобы они были спокойны за детей. Меня приятно удивило, что агулка говорит лучше​ меня на языке Великого Эмина. Она читает Лезги газет, смотрит передачи на лезгинском языке.

Встреча с потомком​ лакских и агульских ханов оставила во мне очень яркий образ, сотканный из любви к родной земле, агульскому народу, Дагестану.

Бикеханум Алибекова