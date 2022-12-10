Общество

Встреча с земляками

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Между Представительством РД в городе на Неве и Санкт-Петербургским ГБПОУ «Медицинский колледж № 2», в котором учатся и уроженцы нашей республики, сложились добрые связи сотрудничества. В целях их укрепления руководитель Представительства Гасан Гасанов встретился с педагогическим коллективом и со студентами-дагестанцами.

Ежегодно сюда приезжают поступать и учиться немало наших выпускников. Ныне здесь обучаются более 80 студентов-дагестанцев. В колледже трудится высококвалифицированный научно-педагогический коллектив, налажена четкая система обучения и воспитания будущих фельдшеров и медсестер, имеется современная учебная материально-техническая база.

Гасан Гасанов поблагодарил директора колледжа Александра Ряскина и всех педагогов за вклад в дело подготовки высокопрофессиональных медицинских кадров, вручил благодарственные письма руководителям учебного заведения, а для библиотеки передал книги о Дагестане.

На встрече со студентами Гасан Гасанов рассказал о деятельности Представительства РД в Санкт-Петербурге, работе общественной организации «Содружество дагестанской молодежи», культурно-просветительского центра «Дагестан», отметил, что в Северо-Западном регионе России добросовестно трудятся тысячи медицинских работников — уроженцев нашей республики. Среди них известные в городе доктора и кандидаты медицинских наук, возглавляющие научные и лечебные учреждения. Создана и функционирует Ассоциация врачей-дагестанцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которая объединяет более ста медицинских работников.

В ходе беседы Г. Гасанов интересовался, как студенты учатся, в каких условиях проживают, что их волнует и чем им можно помочь.

Особо он отметил, что в 2023 году по случаю 100-летия со дня рождения народного поэта РД Расула Гамзатова в Санкт-Петербурге пройдут мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Среди значимых — открытие в городе на Неве сквера имени поэта, проведение дней Дагестана в Санкт-Петербурге, тематические вечера и другие.

За достигнутые высокие результаты в учёбе и активное участие в общественной работе группе студентов-дагестанцев руководитель Постпредства вручил благодарственные письма.

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/vstrecha-s-zemlya-kami/

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