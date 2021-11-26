Всероссийский проект «Урок цифры» стартовал в Дагестане

Врио министра цифрового развития РД Тамерлан Буганов принял участие в «Уроке цифры», который проходил в школе номер 2 города Каспийска. Министр отметил, что место проведения открытого урока выбрано не случайно, так как здесь учится победитель международного конкурса по искусственному интеллекту Саид Азизов. «Такие яркие успехи становятся мотивацией для сверстников, что в итоге оказывает положительное влияние на учёбу», — сказал Тамерлан Буганов. «Урок цифры» подготовлен при поддержке проектов экосистемы VK. Принять участие в «Уроке цифры» может каждый, перейдя по ссылке http://урокцифры.рф/gamedev.

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