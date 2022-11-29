С 1 по 15 декабря пройдет пятый ежегодный Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, который организует Банк России совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Каждый желающий, начиная со школьников младших классов, сможет принять участие в зачете и проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах. Помимо личного зачета в этом году появилась возможность пройти семейный зачет.

В зачете есть два уровня сложности. Базовый – для тех, кто только начинает разбираться в финансовых вопросах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый – для тех, кто имеет опыт использования разных финансовых продуктов и услуг и готов к сложным вопросам.

Участие в зачете позволит понять, достаточно ли у вас знаний и навыков, чтобы принимать правильные финансовые решения, защитить себя от мошенников и обеспечить сохранность личной финансовой информации в интернете. Тем, кто успешно пройдет зачет, будет выдан именной сертификат. Все участники зачета получат анализ результатов с рекомендацией по изучению дополнительных материалов, которые помогут устранить пробелы в знаниях.

Прохождение личного зачета займет не более 30 минут, а семейного – не более одного часа. Количество попыток прохождения не ограничено.

Подробности и форма для регистрации доступны на сайте проекта finzachet.ru.