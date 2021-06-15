Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв»

В 2021 году начался третий сезон крупнейшего проекта среди специалистов сферы цифровой экономики — Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», целью которого является выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере информационных технологий, программирования, дизайна и управления цифровыми проектами.

Конкурс является флагманским проектом президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей» и представляет собой серию тематических хакатонов, где участникам за 48 часов необходимо разработать IТ-решение для кейсовых заданий от крупнейших государственных и бизнес-партнеров ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» является региональным представительством Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» в 2021 г. (https://leadersofdigital.ru/, далее — Конкурс), оператором которого является Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Очередной региональный полуфинал Конкурса пройдет с 18 по 20 июня на площадке точки кипения Дагестанского государственного университета, где участников ждут атмосфера настоящего хакатона, круглосуточный доступ к инфраструктуре и бесперебойный интернет, возможность для нетворкинга, а также возможность побороться за призовой фонд в размере до 55 миллионов рублей!