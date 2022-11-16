Общество

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»

Оставить комментарий

Программа XXVIII научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»

Дата проведения: 17 ноября 2022 г.

Место проведения: Конференция проводится на двух площадках!

Детский технопарк «Кванториум»

ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования»

Участники направляются сразу на площадки своих секций!

Начало регистрации – 9.00

Торжественное открытие конференции – 10.00

(конференц-залы ДИРО и Кванториума)

Начало заседания секций – 10.30

Федеральный-окружной форум молодых исследователей и разработчиков «Шаг в будущее» пройдёт с 1 по 26 ноября 2022 года

Также читают:

Тпигъарин мактабин ремонтар
От 60 до 200 тысяч на социальную догазификацию выд...
Дети медицинских работников посетили Сулакский кан...
Не стало ветерана ВОВ Михаила Галкина

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.