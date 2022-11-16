Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»

Программа XXVIII научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»

Дата проведения: 17 ноября 2022 г.

Место проведения: Конференция проводится на двух площадках!

Детский технопарк «Кванториум»

ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования»

Участники направляются сразу на площадки своих секций!

Начало регистрации – 9.00

Торжественное открытие конференции – 10.00

(конференц-залы ДИРО и Кванториума)

Начало заседания секций – 10.30

Федеральный-окружной форум молодых исследователей и разработчиков «Шаг в будущее» пройдёт с 1 по 26 ноября 2022 года