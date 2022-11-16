Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»

Программа XXVIII научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»
Дата проведения: 17 ноября 2022 г.
Место проведения: Конференция проводится на двух площадках!
Детский технопарк «Кванториум»
ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования»
Участники направляются сразу на площадки своих секций!
Начало регистрации – 9.00
Торжественное открытие конференции – 10.00
(конференц-залы ДИРО и Кванториума)
Начало заседания секций – 10.30
Федеральный-окружной форум молодых исследователей и разработчиков «Шаг в будущее» пройдёт с 1 по 26 ноября 2022 года